Pescara, l'incendio a San Silvestro: danneggiate dal fuoco diverse abitazioni

Quella di ieri, perè stata una delle giornate in assoluto più difficili e drammatiche. Poco prima delle 17, alte colonne di fumo, visibili in gran parte della città, e subito dopo le immagini delle fiamme che in poco tempo hanno divorato la collina fra. Fiamme che, neppure la pioggia, scesa a tratti nel pomeriggio, è riuscita a domare. In azione ininterrottamente almeno una decina di squadre dei vigili del fuoco, supportate da mezzi arrivati, a causa dell'emergenza, anche da fuori provincia.Evacuate da subito decine di ville e villette e l'hotel-ristoranteproprio vicino al quale sono divampate le fiamme, che hanno fatto temere il peggio. I filmati del fuoco che lambiva la struttura sono finite sui social, lasciando a lungo con il fiato sospeso. Sulle strade, scene di disperazione pura. Nei primi istanti, in attesa dell'arrivo dei vigili, molte persone con i secchi e le pompe d'acqua che avevano a disposizione hanno provato da sole ad allontanare dalle case il fuoco. Fuoco che ha ucciso animali, pare dei cani, e distrutto diverse auto. Danneggiate seriamente anche delle abitazioni. Insomma, l'inferno.