Abruzzo, altro incendio: a Pescara brucia la collina di San Silvestro. Evacuate case e ristorante

Un altro violentissimo incendio si è sviluppato questo pomeriggio in Abruzzo. In fiamme la collina di San Silvestro, a Pescara. Testimoni riferiscono di residenti in strada e fuoco vicino alle abitazioni. L'intervento è ancora in corso. Bruciata tantissima vegetazione.



A metà pomeriggio l'incendio ha raggiunto alcune abitazioni, che sono state evacuate per precauzione. Sgomberato anche un ristorante. Gli sfollati vengono allontanati dai vigili del fuoco. Altra gente è in strada. La debole pioggia caduta sulla città non è servita a spegnere le fiamme. Ultimo aggiornamento: 18:59