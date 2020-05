Fumo nero sulla riviera, paura a Pescara

Attimi di panico, nel tardo pomeriggio, per un incendio divampato all'interno del recinto delle Naiadi, a pochi metri dalla Pineta di Pescara. Ad allertare i soccorsi, sono state alcune persone che passeggiavano lungo la riviera e improvvisamente hanno visto alzarsi in cielo un'alta colonna di fumo nero. Fumo che è stato notato anche a diversi chilometri di distanza. In pochi minuti, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco insieme alle volanti della polizia. Per fortuna, non ci sono state conseguenze e le fiamme sono state subito domate.



A prendere fuoco sterpaglie e rifiuti accumulati in un angolo del recinto. Stando ai primi accertamenti, a provocare il rogo non sarebbe stata un'autocombustione. Quindi, nessuna causa naturale. Si propende di più per l'origine dolosa. Fra le ipotesi, la cicca di sigaretta. Non si esclude neppure che qualcuno stesse bruciando qualcosa e poi non è riuscito più a controllare la situazione. Quella zona è spesso frequentata da tossici e balordi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA