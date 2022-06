Scoppia un incendio sul motoscafo: ustionato uomo di 43 anni

È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara A.D.F., 43 anni di Villalfonsina che, nel tardo pomeriggio di ieri, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a bordo del suo motoscafo. L'uomo era sull'imbarcazione con un familiare, impegnato nelle manovre di disormeggio dalle sponde del fiume Sinello per uscire in mare. Per cause in via di accertamento, c'è stato un incendio, forse un ritorno di fiamma con uno scoppio, nella zona del motore.

Le fiamme hanno raggiunto l'uomo provocandogli ustioni su braccia, volto e viso. Subito è stato dato l'allarme, con il primo intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Vasto. I sanitari, valutando la serietà delle sue condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, con il personale che si è calato con il verricello per raggiungere rapidamente le sponde del fiume. Il 44enne, sotto shock, è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. I medici del Santo Spirito stanno cercando un centro ustionati dove trasferirlo. Sul posto sono intervenuti anche polizia, carabinieri e guardia costiera, che si occuperà di ricostruire nel dettaglio la vicenda.