Grande incendio nella campagna di Lanciano, minacciate le abitazioni, vigili del fuoco mobilitati

Domenica 22 Agosto 2021, 16:20

LANCIANO (CHIETI) Un vasto incendio si è sviluppato in queste ore nelle campagne circostanti Lanciano e sta devastando l'area delle frazioni di S. Iorio e S. Amato. Alcune case sono minacciate dalle fiamme e i cittadini sono scesi in strada. Notevole la mobilitazione dei vigili del fuoco, assistiti dalle forze dell'ordine. L'intervento è in corso.