Ultimo aggiornamento: 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rogo nella notte in un casolare in campagna nella frazione di. Morto Cobo Dritan, un uomo di 48 anni, intossicata e ricoverata in ospedale a Sant’Omero tutta la famiglia: la moglie di 37 anni erispettivamente di 6, 17, 19 e 20 anni. nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.Potrebbe essere l’ennesimo suicidio in un momento di difficolta economia dovuta alla pandemia da. Stando a alle prime informazioni l’uomo, di origine albanese, avrebbe atteso che tutti i suoi famigliari si fossero addormentati, poi sarebbe sceso nel piano inferiore delsi sarebbe cosparso con del liquido infiammabile e dato fuoco. Fortunatamente uno dei figli si è svegliato ed ha dato l’allarme, così da evitare una strage. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco d, tre ambulanze del 118 di Sant’Omero e Alba Adriatica e i carabinieri della locale stazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Alba Adriatica.