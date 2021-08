Vasto incendio in un bosco a Campli: la zona è impervia, difficili operazioni di spegnimento

Domenica 8 Agosto 2021, 17:37

Questa mattina si è sviluppato un incendio di bosco e sterpaglie che, ancora una volta, ha interessato la zona di Piancarani di Campli, in provincia di Teramo. E ha impegnato 14 vigili del fuoco aalle 13 in poi, con sette automezzi antincendio del Comando di Teramo che stanno tutt'ora operando per spegnere un fronte di fuoco che ha interessato un'area di circa cinque ettari di sterpaglie e bosco.

Le fiamme si sono avvicinate ad alcune case isolate e alla strada provinciale 262 che è stata chiusa al traffico veicolare. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato con il concorso di due squadre di volontari Aib delle Associazione Gran Sasso di Mosciano Sant'Angelo e Morro d'Oro e dell'elicottero regionale che ha effettuato numerosi lanci per spegnere i focolai difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra. L'azione del mezzo aereo è stata coordinata da un Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Campli per le indagini.