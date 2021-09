Auto in fiamme, chiusa la A14 tra Vasto nord e Vasto sud

Lunedì 20 Settembre 2021, 07:49

Nella notte, dopo le 00:30, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord in entrambe le direzioni per l'incendio autonomo di mezzo pesante all’altezza del km 446, che trasportava cartoni di pasta. Non si registrano feriti.



Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione del 7° tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.



Al momento, in corrispondenza delle uscite obbligatorie, non si registrano turbative al traffico.

Agli utenti diretti verso Pescara, dopo l'uscita Vasto Sud, si consiglia di percorrere la SS 16 “Adriatica” in direzione Bologna e rientrare in autostrada a Vasto Nord. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Bari.