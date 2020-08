© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ormai arrivato vicino alla città l'che da tre giorni divora i boschi dell'Aquila. Per ora sono stati devastati i sentieri più amati dagli aquilani, quelli su cui si passeggia di domenica o nei momenti di riposo.Il Comune ha aperto il(Coc) dove è stato avviato un censimento dei residenti nelle aree a rischio, qualora si dovesse procedere ad una evacuazione. Ieri la pioggia ha dato una grossa mano ad abbattere le alte lingue di fuoco e a smorzareche serpeggia nel sottobosco, abbassando le temperature, impedendo l’apertura di un nuovo fronte verso, ma non è bastato.Anche ieri sono stati centinaia i lanci die acqua sui focolai. Sul fronte delle indagini resta fermo il gesto doloso del rogo di, incerto quello scoppiato venerdì nello stesso orario del primo, tra Cansatessa e Pettino in quanto le operazioni di spegnimento non hanno consentito al repertatore dei carabinieri-forestali di effettuare il sopralluogo utile appunto a capirne l’origine. Invece è al vaglio degli agenti della Squadra mobile, quello che appare una sorta di: piccoli rotolini di cotone tra loro incollati insieme ad una cannuccia. Ritrovamento avvenuto in via Francia a Pettino, trovato da un cittadino e affidato agli agenti della Questura.