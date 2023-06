L'Aquila, fa la brace e scoppia un grave incendio

L'AQUILA - Accende la brace fuori dal balcone, ma la bombola di gas prende fuoco e innesca un incendio che rende inagibile lo stabile. Momenti di paura nella serata a Sassa, zona case popolari, a poca distanza dall’ufficio postale, quando un improvviso incendio in un appartamento posto al secondo piano di un edificio ha fatto uscire dalle abitazioni i numerosi residenti impauriti dalle conseguenze che il rogo avrebbe potuto avere.



Per motivi che sono ancora in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco e degli agenti della Squadra volante della Questura (diretti dal Commissario Giovanni Salvatori) un uomo, intento a cuocere della carne su una brace alimentata con una bombola di gas fuori dal balcone, non si sarebbe accorto che la stessa bombola aveva preso fuoco.

Le fiamme si sono subito propagate, tanto che la colonna di fumo e l’odore acre del bruciato hanno invaso tutta l’area. Chi era in casa in quel momento si è precipitato fuori dallo stabile così anche le altre famiglie. Sul posto sono intervenute due autobotti, più un’autoscala dei vigili del fuoco, ambulanze e la polizia.

L'immobile è stato evacuato.