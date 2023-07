L'AQUILA - Un incendio si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio all'Aquila, nella zona di San Francesco. Il rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti di rito, ha minacciato anche delle abitazioni, prima di essere domato dai vigili del fuoco. La zona esatta è quella di via Antonio Cordeschi, una traversa di via Guglielmo Marconi.

(Notizia in aggiornamento)