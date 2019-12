Incendio alle cartiere Burgo, tre ore per domare le fiamme

Hanno impiegato tre ore i Vigili del fuoco di Avezzano per domare un incendio divampato, questa mattina, nello stabilimento della cartiera Burgo nel nucleo industriale di Avezzano. Il rogo ha interessato un intero reparto coinvolgendo l'impianto di produzione continua della carta che, per cause ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate velocemente, rendendo complesse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei luoghi. Provvidenziale e tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano con due squadre e quattro mezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA