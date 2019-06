Incendio al Conad di Alba Adriatica: supermercato chiuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un corto circuito, di un macchinario presente nella zona macelleria, alla base dell’incendio che durante la notte si è sviluppato all’interno del centro commerciale "La Piramide" di Alba Adriatica (Teramo). Indagini in corso e centro commerciale chiuso.Stanotte, intorno alle 4:40, una squadra di vigili del fuoco di Nereto è intervenuta presso il Centro Commerciale "La Piramide" di Alba Adriatica. L'incendio si è sviluppato all'interno del reparto macelleria del supermercato. Le fiamme hanno interessato una macchina per il confezionamento delle vaschette della carne e i pannelli di isolamento di alcune celle frigorifere. A seguito dell'incendio si è sviluppato un denso fumo che, oltre nel supermercato, si è diffuso anche nella galleria e negli altri negozi del centro commerciale. I vigili del fuoco hanno individuato rapidamente il punto di origine dell'incendio e hanno provveduto a spegnerlo e ad arieggiare gli ambienti invasi dal fumo. A causa degli effetti del fumo e dei danni agli impianti del supermercato, l'intero centro commerciale è stato dichiarato non utilizzabile, in attesa delle necessarie riparazioni e ripristino delle condizioni ordinarie.