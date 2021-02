La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alanno, ieri pomeriggio, è intervenuta in contrada San Tommaso di Caramanico terme (Pescara) per incendio di abitazione. Giunta sul posto la squadra ha spento le fiamme che hanno interessato il locale cucina soggiorno dove vi era un camino, a supporto della squadra di Alanno sono stati inviati sul posto anche l'autoscala e l'autobotte dalla sede Centrale di Pescara. Al momento dell'incendio nella casa non c'era nessuna persona.

