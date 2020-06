Tir a fuoco in A14, nube nera sulle ville e traffico bloccato

Vasto incendio sull'A14, all'altezza di Martinsicuro, in provincia di Teramo, dove si vede una nube nera che oscura il cielo. Un camioni ha preso fuoco in autostrada. Forti disagi al traffico. Il Tir viaggiava sulla corsia sud quando ha improvvisamente preso fuoco, il conducente è riuscito a fermarsi sulla corsia di emergenza e a mettersi in salvo uscendo velocemente dalla cabina di guida. L'A14 è stata chiusa al traffico su una corsia, nel tratto tra Marche e Abruzzo. La circolazione è bloccata con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Le auto sono state fatte uscire gli svincoli tra Val Vibrata e San Benedetto con forti rallentamenti sulla statale 16 dove ci sono lavori in corso.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco in autostrada A14, nelle vicinanze del casello Val Vibrata. Non si registrano feriti. Il traffico è stato deviato sull'altra carreggiata, in attesa della conclusione delle operazioni di spegnimento e della bonifica della strada con la rimozione del camion.

Ultimo aggiornamento: 12:40

