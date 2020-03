Un rendez vous con amici all'Aquila terminato con un violento bisticcio tra il compagno ed uno dei presenti; lei in attesa di due gemelli che impaurita decide di dormire ospite di una vicina di casa, ed infine lui che infuriato appicca il fuoco nell’abitazione ora inagibile. Gli agenti della Squadra volante della Questura hanno arrestato ieri pomeriggio un operaio della ricostruzione post sisma di 42 anni originario di Foggia ma domiciliato in un alloggio Map di Collebrincioni, assegnato alla sua compagna, un’aquilana di 39 anni, già madre di due minorenni ed in attesa di altri due gemelli.



