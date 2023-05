Incendi nei boschi, agricoltore condannato a 3 anni e 8 mesi. Lui: «Non ero lì»

Presunto piromane condannato a tre anni e otto mesi di reclusione dal giudice del tribunale di Avezzano, Niccolò Guasconi. Lui, un agricoltore di 64 anni, era accusato di aver appiccato gli incendi ai boschi di Magliano dei Marsi e di Scurcola Marsicana, il mese di marzo dell'anno scorso. L'uomo si è sempre detto innocente e anche durante l'udienza dell'altro giorno ha riconfermato la sua estraneità ai due episodi dolosi: «Non ero in località "Topanico" il 19 marzo quando si è verificato l'incendio». Il suo legale di fiducia ha invece sostenuto che durante le indagini dei Forestali non era emersa mai la presenza del suo assistito nei luoghi degli incendi e gli stessi non hanno mai dichiarato di averlo visto in quei luoghi. Il Pm invece ha sostenuto il contrario e ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione.

I due incendi boschivi si verificarono nelle montagne dei Piani Palentini e le fiamme distrussero due ettari di bosco composto da specie quercine e arbustine varie, provocando gravi danni all'ecosistema.

Il primo rogo si verificò il 6 marzo nel territorio di Scurcola, mentre il secondo il 19 marzo e interessò tutta l'area a poche centinaia di metri dall'ingresso dell'autostrada di Magliano. Sul posto intervennero i vigili del fuoco di Avezzano, i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e la protezione civile di Magliano e Tagliacozzo che lavorarono molte ore per domare le fiamme. Sul posto anche il sindaco di Magliano, Pasqualino Di Cristiano, con una delegazione di amministratori. Per spegnere le fiamme furono impiegate, a causa della montagna impervia, anche due mezzi aerei. Dopo alcuni mesi di indagini l'uomo fu arrestato con l'accusa di incendi boschivi su ordine del Gip del tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, e fu posto ai domiciliari. L'uomo ancora oggi non può recarsi in campagna a coltivare le sue terre perché ha l'obbligo di dimora nel suo paese. L'avvocato di fiducia, in attesa delle motivazioni della sentenza, è convinto di dimostrare l'innocenza del suo assistito davanti alla Corte d'Appello.