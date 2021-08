Incendi Abruzzo, paura a Pescara: fuoco a ridosso delle case, alcuni ustionati. Bagnanti in fuga

Domenica 1 Agosto 2021, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 17:21

PESCARA - Ancora una giornata nera per gli incendi in Abruzzo. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare vigili del fuoco, per le operazioni di spegnimento.

PINETA D'AVALOS

La situazione più preoccupante è quella tra Francavilla e Pescara, nei pressi del quartiere di Villaggio Alcione/ pineta D’Avalos. Le fiamme minacciano le abitazioni e c'è chi ha abbandonato la spiaggia per paura. Il fumo nero è ben visibile da ogni punto. Molti residenti sono in fuga. Si sono avvertite anche delle esplosioni: nelle vicinanze c'è uno sfascio. Coinvolti anche due edifici che ospitano le scuole. Anche il tetto di una abitazione ha preso fuoco. C'è qualche ustionato, tanto che è stato predisposto un punto di primo soccorso avanzato.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Foto VIDEO Video: situazione critica alla pineta d'Avalos

Un disastro di proporzioni inimmaginabili. «Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli. Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l'elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni». Queste le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci che sta coordinando le operazioni di spegnimento del vasto rogo.

Ha preso fuoco anche uno stabilimento nei pressi, il Coralba: i bagnanti sono in fuga. Il vento bollente rende difficile circoscrivere la zona.

Incendi anche nelle zone di Farindola, Penne, Val d’Orta.

NEL CHIETINO

Quadro terribile anche nel Chietino. Costa dei Trabocchi a fuoco, incenerita la pinetina di Rocca San Giovanni a Vallevo ' con fronte di tre chilometri verso Fossacesia. Fuoco che lambisce le case. Fiamme pure in Val Sangro con aziende a rischio.

Situazione grave a Monteodorisio: vasto incendio in Contrada San Berardino: qui anche i cittadini stanno dando una mano. Evacuate due abitazioni.

Altri incendi sono in corso a Ortona, secondo le prime informazioni in località Villa Grande e Santa Lucia, anche in questo caso il fumo è ben visibile dall’autostrada.

NEL TERAMANO

«La situazione è davvero complicata in provincia di Teramo», fanno sapere gli uomini dei vigili del fuoco. Ci sono due incendi più grandi: uno, abbastanza esteso, in località Fontanelle di Atri e un altro, che al momento sembra più contenuto, nei pressi di Mosciano Sant’Angelo, a ridosso dell’autostrada, dove si è alzata una fitta colonna di fumo. In più diversi focolai si accendono continuamente nelle zone dove ci sono le sterpaglie.

(Notizia in aggiornamento)