Schianto choc a Sant'Omero, l'auto con la mamma e i tre figli di 8, 9 e 12 anni cappotta

Schianto choc a Sant'Omero, l'auto cappotta: salvi per miracolo una mamma e i suoi tre figlioletti.Verso le 16:20, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sulla SP259, in prossimità del bivio per Garrufo di Sant'Omero, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Lancia Y condotta da una donna che trasportava con sé i suoi tre figli piccoli.Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, la Lancia Y si è scontrata con una Land Rover Freelander, guidata da 50enne. A causa della violenza dell'impatto la Freelander si è ribaltata sul tettuccio e, insieme alla Lancia Y, ha terminato la sua corsa all'interno dell’area di servizio di un distributore di carburanti ad insegna ERG.La donna, il figlio di nove anni e l'uomo alla guida della Freelander hanno riportato contusioni e traumi, di una certa gravità, che hanno reso necessario il trasporto presso l'Ospedale di Sant'Omero, effettuato con un'ambulanza del 118.Mentre per gli altri due figli, della donna a bordo della Lancia Y, di otto e dodici anni se la sono cavata con leggere contusioni e sono stati accompagnati in ospedale con l'auto della loro nonna accorsa nel frattempo sul posto.