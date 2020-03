© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIETI Stefano Mammarella è il portiere della Nazionale italiana di futsal. Nato a Chieti 36 anni fa, per tre volte è stato eletto il Miglior portiere del mondo di calcio a cinque. Con i suoi club ha vinto tutto: due scudetti, innumerevoli Coppe e la Uefa Futsal Cup (l'attuale Champions League). Con l’Italia si è laureato Campione d’Europa nel 2014 in Belgio, mentre nel 2012 nel Mondiale in Thailandia è stato nominato Guanto d’Oro dopo il 3° posto degli Azzurri.Mammarella è diventato negli anni uno dei personaggi più apprezzati della storia dello sport abruzzese, un simbolo del calcio a cinque italiano di tutti i tempi, riconosciuto in lungo e in largo nella nostra Penisola, amatissimo anche fuori dai confini nazionali ovunque ci sia cultura di futsal: dal Brasile alla Spagna, dal Portogallo al Giappone. La sua è una storia da leggere e raccontare a tutti i bambini che iniziano a praticare uno sport: il talento e la forza diventano leggenda solo se ci sono umiltà, educazione e passione.Nella sua autobiografia, Mammarella si racconta attraverso la penna di Orlando D'Angelo, giornalista de Il Messaggero, partendo dall'infanzia e dai valori ereditati dalla famiglia, fino ad arrivare ai grandi successi internazionali che lo hanno portato sul tetto del mondo. Il libro di 128 pagine, pubblicato da Hatria Edizioni (prezzo 15 euro) è corredato da foto a colori che seguono il filo narrativo e la storia del campione abruzzese del calcio a cinque.