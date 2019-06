© RIPRODUZIONE RISERVATA

VASTO Il 21 giugno dalle 9 alle 19 a Vasto nella Sala Convegni Gulliver Center (vIa Incoronata 157/B) si parlerà delle “Riforma della Crisi d’Impresa: Procedure di Allerta e Novità Sovraindebitamento” organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti e esperti Contabili con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dell’Ordine degli Avvocati e del Comune di Vasto. Il corso consente di maturare 8 crediti formativi utili per la Fpc di cui alcuni caratterizzanti per la revisione legale. Il Codice della Crisi Impresa segna una tappa fondamentale per professionisti e magistrati. La crisi d’impresa è ormai diventata una materia rilevante nell’articolato mondo del management e della consulenza finanziaria e direzionale, quindi, i professionisti devono essere pronti e preparati. Si tratta di una riforma storica la cui ratio muove dalla volontà del Legislatore di salvaguardare la continuità dell’impresa e a prevenire situazioni ormai irrimediabili e, in questa direzione l’aver approntato il meccanismo delle procedure di allerta risponde a questa esigenza. La nuova disciplina avrà un forte impatto sul tessuto imprenditoriale, soprattutto per le piccole e medie imprese.Al corso relazioneranno giudici, professori universitari e dottori commercialisti esperti in materia provenienti da diverse regioni: la dott.ssa Stefania Pacchi – Professoressa presso L’Università di Siena, il dott. Nicola Cavaluzzo – Dottore Commercialista e Professore Presso l’Università Cattolica di Milano, il dott. Leonardo Milani - Dottore Commercialista Odcec di Lecco, dott. Pierluigi Chiarito – dottore commercialista Odcec di Salerno, Dott. Giulio Pennisi – Vicepresidente Odcec di Nocera e presidente Commissione Occ dell’Ungdcec, Dott.ssa Raffaela Brogi - Giudice delegato Tribunale di Prato, Dott. Francesco Angeli dottore commercialista e professore presso l’Università di Perugia e Avv. Antonio Pio Morcone dell’ordine avvocati di Benevento. Interverranno all'apertura dell’evento per i saluti il Presidente Ugdcec di Vasto Dott. Nicola Mariotti, il Presidente dei Probiviri dell’Ugdcec di Vasto Dott.ssa Giovanna Greco - Dottore Commercialista Odcec Vasto - Responsabile dell’organizzazione dell’evento , il Dott. Bruno Giangiacomo – Presidente del Tribunale di Vasto, il Dott. Francesco Pietrocola Presidente Odcec Vasto e Avv. Vittorio Melone – Presidente dell’Ordine Avvocati di Vasto. Un ringraziamento particolare va alla segretaria dell'Unione Dott.ssa Eleonora Daniele e a tutto il direttivo composto dal Vicepresidente Dott. Andrea Menna e i consiglieri dott.ssa Michela di Stefano e Dott. Matteo delle Donne.