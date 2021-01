Sebbene si fosse negativizzato negli ultimi giorni, il noto e stimato imprenditore giuliese Renato Di Silvestro, 70 anni, non ce l’ha fatta a sconfiggere postumi del Covid e ieri mattina si è spento all’ospedale di Teramo lasciando la città nello sconforto. Fondatore insieme al fratello Ivano di un’importante realtà aziendale giuliese di impianti elettrici e tecnologici, la Di Silvestro srl, una delle attività più longeve di Giulianova e che oggi gestiva con il figlio Mauro e con un gruppo di operai specializzati, viene da tutti ricordato per la sua generosità e l’entusiasmo che ha sempre messo nel lavoro anche in maniera altruistica per gli altri.

Uomo di profonda fede cattolica, va ricordato il suo impagabile contributo nella realizzazione dei festeggiamenti della tradizionale Festa della Madonna del Porto Salvo, per la quale Renato ha messo a disposizione cuore ed idee, curando le varie edizioni in ogni piccolo particolare: dal supporto tecnico a quello organizzativo.

Lascia la moglie Mariapia Irelli ed i figli Stefania, Mauro e Raffaella. I funerali si svolgeranno domattina alle 10 nella chiesa di San Pietro.

