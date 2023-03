Imprenditore baltico visita il nascente museo diffuso a Goriano Valli

GORIANO VALLI Nel borgo antico di Goriano Valli, nel Comune di Tione degli Abruzzi, all’interno dell’oasi naturale del Parco regionale Sirente Velino, si è soffermato per due giorni, fondatore e amministratore delegato di una catena di 60 fitness club frequentati da 150mila clienti della Estonia, Lettonia e Lituania.

L’imprenditore proveniente dall’Estonia ha voluto visitare in anteprima il cantiere del “Rex museum for the future”. «Mancano ancora sei mesi all’apertura- dice Fausto Di Giulio, ceo di Rex Community Emea (Europe-Middle East-Africa)- ma già all’estero si parla di questo nuovo singolare “Museo for the Future” di Goriano Valli. Insieme a uno degli ideatori del museo e l’organizzatore abruzzese di eventi esperienziali Adriano Nepa, sono andati alla scoperta delle sorprendenti bellezze naturalistiche e storiche della zona, come la torre Normanna, la Vigna di More, la Casa sull’Albero, le Pagliare di Tione, gli affreschi di Saturnino Gatti nella chiesa di San Gaetano, il mulino, il trekking con gli asini dell’azienda agricola “Abruzzomio”, le antiche fonti, l’atelier e il giardino della creatività».

Erkki Torn ha apprezzato l’intera vallata dell’Aterno a tal punto da voler essere il primo a fare una donazione al museo di Goriano promuovendo questo angolo incantato d’Italia ai suoi 150mila clienti baltici e promettendo di farci ritorno quanto prima con alcuni suoi manager per svolgere attività esperienziali di team building, sperando di poter apprezzare le straordinarie bellezze del convento e delle chiese gorianesi di Santa Giusta, San Giorgio e , ancora chiuse dal terremoto.

Il “Rex Museum for the Future” di Goriano Valli nasce dal desiderio di alcuni abitanti di Goriano di essere nel concreto riconoscenti verso quei luoghi che hanno dato i natali a nonni e bisnonni, «luoghi incontaminati che genitori e parenti, hanno lasciato per emigrare all’estero e in altre regioni d’Italia per sfuggire dalla miseria ben descritta da Ignazio Silone, Massimo Lelj e Giovanni Tittarosa. Il Museo sarà la perfetta concretizzazione del bellissimo slogan del parco Sirente Velino: “Nato altrove, rinato qui” con l’obiettivo di promuovere la vallata dell’Aterno, in Italia e all’estero, contribuendo a contrastare lo spopolamento di questi borghi minori di montagna».

Sabrina Giangrande