Importava illegalmente armi e munizioni dall’estero. Arrestato A.S. 70enne di Silvi (Teramo)

I Carabinieri di Silvi, nella serata di ieri, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa di A.S. un settantatreenne, incensurato, del posto, il quale è stato trovato illecitamente in possesso di 33 cartucce calibro 9, una pistola Smith & Wesson calibro 22, un revolver Smith & Wesson calibro 357 magnum e una pistola Jerchi calibro 9×19. Pistole e proiettili sequestrati © RIPRODUZIONE RISERVATA