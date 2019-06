L'azienda fallisce, imprenditrice si impicca nello sgabuzzino di casa: a trovare il corpo la figlia

ATRI Ancora una tragedia, ancora un imprenditore che si toglie la vita. G.G., 55enne, ieri mattina, ha deciso di farla finita impiccandosi in uno sgabuzzino della sua abitazione ad Atri. Era titolare di una ditta specializzata nel commercio di arredi per interni a pochi passi della sua abitazione, sempre nella città Ducale. A scoprire il cadavere è stata la figlia adolescente. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che tutto sia accaduto verso le 12.30, orario in cui di solito la famiglia pranzava e la donna era alle prese con i fornelli da cucina.

Mauro Sari, l'imprenditore suicida che chiese aiuto a Beppe Grillo

La ragazza rincasata da poco non ha trovato la tavola apparecchiata e nulla di pronto per mangiare. Inizialmente la giovane ha pensato ad un malessere e si è messa a cercare la madre in tutta l'abitazione. Questo dal momento che la donna nell'ultimo periodo usciva raramente. Ma, mai e poi mai si sarebbe potuta immaginare di aprire la porta di uno sgabuzzino dove la famiglia entrava raramente e trovarla impiccata ad una trave con una vecchia corda. Ai suoi piedi una sedia rovesciata a terra. La figlia nel trovarsi dinanzi alla drammatica scena, in preda al panico ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione dei vicini che giunti sul luogo si sono subito prodigati nel tagliare la fune, prestare i primi soccorsi e chiamare il 118.

Bruno Binasco si è impiccato nella sua abitazione: fu più volte arrestato per Tangentopoli

Presso l'abitazione è arrivata immediatamente un'ambulanza medicalizzata dal vicino ospedale di Atri. Purtroppo i sanitari una volta arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche il pubblico ministero di turno Andrea de Feis ed i carabinieri della Compagnia di Atri. La 55enne non ha lasciato biglietti per spiegare quel gesto estremo, ma il sospetto è che dietro si nasconda la delusione per un'attività imprenditoriale andata male e forse anche alcuni problemi economici. Infatti per via della crisi era stata costretta ad abbassare la saracinesca della sua attività, dopo una vita di sacrifici, meno di un anno fa. Successivamente ad una prima ispezione cadaverica il Pm di turno ha deciso di rilasciare il nulla osta della salma alla famiglia per la celebrazione del funerale che probabilmente si terrà oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa Santa Maria Assunta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA