Lei lo denuncia per stalking, lui impicca un cane alla cancellata della donna

Impicca il cane della donna che sta perseguitando. I Carabinieri della Stazione di Pianella (Pescara) hanno arrestato un aquilano di 29 anni. Nel dettaglio, i militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione di una donna del posto (assente in quel momento), poiché era stata segnalata la presenza della carcassa di un cane appesa al cancello di ingresso dell’abitazione. Dall’analisi delle telecamere presenti nelle immediate adiacenze i Carabinieri hanno subito appurato che il soggetto, nel corso della notte, dopo aver scavalcato la recinzione, aveva legato una corda al collo dell’animale di proprietà della vittima, impiccandolo all’inferriata. Nel corso dell’attività istruttoria si è altresì appurato che l’uomo ha ripetutamente commesso nei confronti della donna e di una sua amica diverse minacce telefoniche, in quanto recentemente sarebbe venuto a conoscenza delle dichiarazioni che le stesse avevano reso in sede di interrogatorio ai Carabinieri della Stazione di Spoltore nell’ambito di una delicata indagine, eseguita qualche settimana fa, che ha portato all’arresto dello stesso aquilano per atti persecutori. L’autore del grave gesto è stato, quindi, rintracciato e tratto in arresto.