Dovevano essere utilizzati per scopi sociali e versati su un conto corrente denominato “Chieti sostiene”, nato nell'ambito dei provvedimenti per l’emergenza Covid. Un fondo di solidarietà per dare un aiuto a cittadini in difficoltà. Ma quel fondo, derivante dalla decurtazione del 7% + 7% che avrebbe ridotto i gettoni di presenza dei consiglieri comunali da 92,96 a 80,40 euro e che, in tre anni, avrebbe dovuto costituire un tesoretto di circa 150mila euro, non esiste più da circa due anni. A denunciarlo è la capogruppo di Azione Politica, Serena Pompilio, riportando quanto emerso nel corso della commissione Controllo e garanzia convocata ieri dal presidente Fabrizio Di Stefano come richiesto dai consiglieri di opposizione, primo firmatario Mario De Lio.

«Nessuno lo sapeva nonostante interrogazioni e richieste di accesso agli atti che non hanno mai avuto riscontro», rimarca Pompilio. La decurtazione era stata approvata dal consiglio comunale il 10 dicembre 2020, all'inizio del mandato: ogni consigliere aveva scelto volontariamente di tagliare il proprio gettone di presenza affinché la percentuale decurtata fosse utilizzata, di anno in anno, per finalità sociali. «Cosa che non è avvenuta – sostiene ancora la consigliera -. Le somme sono finite in un calderone generale senza rispettare la volontà di utilizzare quelle somme ogni anno per il sociale. E questo nonostante la delibera approvata dal consiglio comunale, mai rispettata. Si parla tanto di beneficenza ma quando la si fa non viene nemmeno rispettata».

LA STORIA

Già nel febbraio 2021 i consiglieri di minoranza aveva fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere l’ammontare degli importi, la tracciabilità degli stessi e la relativa devoluzione per finalità sociale supportata da atti. Richiesta rimasta però senza risposta. Tre anni dopo, nel febbraio scorso, in risposta a una interrogazione presentata dalla Pompilio che chiedeva di conoscere gli importi devoluti da ogni singolo consigliere, era stato opposta la tutela della privacy. Tra le richieste in passato avanzate dall'opposizione, quella del consigliere Mario De Lio di utilizzare le somme per la manutenzione delle strade, oppure per la ripartenza delle mensa scolastica e i libri di testo, come proposto da Serena Pompilio. «Richieste, queste, non accordate perché non ritenute sociali ma poi il fondo viene invece utilizzato per ben altro in un bilancio generale dove la beneficenza è confluita in un calderone generale». La questione sarà comunque oggetto di un approfondimento in una prossima convocazione della commissione. «Abbiamo richiesto di approfondire ulteriormente l'argomento – annuncia Mario De Lio – proprio in riferimento alle parti di delibera non applicate, che di anno in anno il consiglio avrebbe dovuto approvare. Dai documenti finanziari non risultano corrispondenze sulla quantificazione dell’economia e sulla specifica destinazione del risparmio stabilito nel consiglio comunale del 2020 – aggiunge – che ha deliberato le motivazioni di una scelta per cui la stessa non può essere disattesa in quanto potrebbe incidere sulla sfera giuridica di chi ha deliberato una specifica destinazione per la rinuncia volontaria. Prendo, dunque, atto che si continua a lavorare per approfondire e verificare la corrispondenza degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale».

Simonetta Bersani