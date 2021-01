L’AQUILA Se la maggior parte delle congreghe storiche aquilane hanno rinviato l’elezione di Sant’Agnese, al prossimo anno, la più antica, quella dei “Devoti” lo ha posticipato al 21 giugno, nel segno della speranza ma anche per dare continuità all’evento. Altri, invece, hanno “rispettato” la data del 21 gennaio grazie alla tecnologia.

Eco regionale ha avuto quella in diretta televisiva su LAQTV, durante l’ultima puntata del XVI Festival della Maldicenza. Il canale 73 del digitale terrestre ha visto il battesimo della nuova carica “Ju Procidu” coniata espressamente per il sindaco Pierluigi Biondi, mentre il Governatore Marco Marsilio è “Ju zelluso 2021”. L’ospite della serata ‘Nduccio è “Recchia fredda 2021”, per via della sua sponsorizzazione agli apparecchi acustici, e Angela Ciano conduttrice delle tre serate del festival, quest’anno solo televisivo, è “Jatta furastica 2021”.

Elezioni da remoto, invece, per la compagnia de “Ju Bambineju” che si è adeguata ai tempi anche nel nome delle cariche: Mamma deji covid dej’atril (Serena), La tamponara (Pasqualino), La lengua ‘nfetta (Ilaria) ‘Occa a mascherina (Paolo), L’amuchina sorda (Giovanni) Ju capiscionista (Paola), Ju negazionista (Elisa), Ju decretista (Claudia).

In videoconferenza su Meet Ji Cinciari: Mariano Massari (presidente), Stefano Stecconi (segretario), Francesco Facchi (mamma dei,..), Piergiorgio Marchioni (lima sorda), Marco Moscardelli (lingua zozza), Antonio Fruci (saccocce a ciammarica), Stefano Madrucciani (occa a sciarpella), Francesco Giuliani (ju porcu), Angelo Amadio Scarsella (ju capiscio’), Luca Serani (Il peggiore), Christian e Stefano Masci (Mimì e cocò), Marco Ricci (vengo a l’ora di magna’.

Il presidente Piero Ulizio de Le Linguette sandemetrane ha imposto in contumacia le cariche di Ju zarzaluso (Francesco Sablone), Ju lavativu (Mimmo Camardese), Ju stressatu (Enzo Iafrate), Ju meju se crede (Angelo Nardecchia), ‘Na lengua larga (Domenica Ricotta), La monaca di San Martino (Elvira Ciccone), Ji voglio sape’ (Maria Quetti), Ju prosperu (Giuseppina Riocci Puca), Ju mistichinu (Pasquale Andreassi), Sci ruttu ju c… a tutti (Piero Ulizio).

La “storica” Congrega “Balla che te passa” ha risolto prorogando il direttivo in carica “al fine di permettere al Priore eletto nel 2020, Rino De Vecchis di organizzare finalmente qualche cosa”. Prorograti anche Renato Sebastiani (Lima sorda), Ennio Cipollino (lo Zelluso) e Nadia Lemme (Occa aperta). Il direttivo è completato dagli emeriti Umberto Pilolli (Presidente), Rita Ferella (Lavannara), Alberto Orsini (Mamma..., ereditata dal padre Alessandro), Enrico Barigelli (Segretario).

Alberto Orsini ha preso un’altra carica (Ju comincete a fa che dopu vengo) anche nell’ambito della confraternita “Jujitsu Academy-Judo Team" dell’Aquila: Claudia Brizzi (Presidente al ballottaggio), Beatrice Poncia (Segretario), Francesca Buccella (Mamma deji...), Lorenzo Cutilli (Ju porco), Lorenzo Miccoli (Ju scoppiato), Gabriele De Finis (Ju poeta), Claudia Ioannucci (Ju brontolo’), Mauro Jr. Del Beato (Ju coccia a festa), Giampaolo Petrollini (Ju complottaro), Andrea Basso (Ju capiscio’), Luca Giuliani (Ju zellusu) e Francesco Cedola (J’umbrusu).

Dopo le cinture nere, anche il basket ha centrato il canestro di lingua 2021. Per la congrega “Basket de ‘na ‘ote” eletti Mauro Masciovecchio (Presidente) e Alessandro Martini (Segretario) che ha spodestato Mauro Sirolini (Canestro sordo).

Dal “ristorante Google Meet” anche il verdetto della confraternita “De ecco o de fore co L’Aquila neju core”: Ilaria Tomassi (Ju presidente), Alessandra Troia (Ju segretariu), Nicola Di Battista (Mamma deji…), Luca Centofanti (Rencoppò), Luigina Scarsella (Lima sorda), Orlando De Lauretis (Ju capiscio’), Carmen Rago (La jatta furastica), Andrea de Leo (Non ji sta bonu nu zippu ‘nculu), Simone Pasanisi (Occa a mascherina), Giuseppe Cimmino (Ju social), Federica Durante (La tamponara), Mario Di Giorgio (Lengua ‘nfetta).

Mentre “I cavalieri di Sant’Agnese” hanno eletto: Antonello De Nuntiis (Ju presidente), Sandro Marcantonio (Ju vice presidente), Angelo Lauri (Ju segretario), Claudio Lepidi (Mamma deji...), Bruno Pettine (Lima sorda), Marco Iovinelli (Recchia fredda), Vittorio Olivieri (La lavannara), Stefano F. (Ju zillusu).

