Mercoledì 4 Maggio 2022, 19:06

Tra i monumenti significativi che l'Abruzzo medievale racchiude, dobbiamo certamente annoverare l'antica chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta che sorge a Rosciolo, alle pendici del Monte Velino. La pieve emerge silenziosa da un contesto rurale di grande suggestione e si immedesima perfettamente con l'ambiente circostante grazie alla sua terminazione a capanna, poco simmetrica e non regolare, che prosegue il declivio del Monte.

La chiesa è dotata di un aspetto prettamente medievale, spoglia di qualsivoglia superfetazione successiva. L'impianto a tre navate è estremamente semplice, ma curato nel dettaglio dei particolari architettonici. Il monumento ha avuto diverse fasi costruttive ed è ricordato in un documento del 1048 allorché Berardo, conte dei Marsi, concesse alla chiesa il Castello di Rosciolo; pochi anni dopo fu ceduta all'Abbazia di Montecassino. Nell'XI secolo fu oggetto di un interessante rinnovamento dovuto al trasferimento di maestranze da San Liberatore a Maiella, ma è al XII secolo che devono ascriversi gli elementi architettonici più interessanti: l'ambone e il ciborio.

L'ambone è una struttura utilizzata dai presbiteri per commentare i testi sacri o per pronunciare l'omelia. Si presenta in pietra calcarea lavorata a stucco ed è inserito nella navata sinistra. Poggia su quattro pilastri ottagonali che sorreggono un parapetto con formelle decorate. La mostra della scala laterale è occupata da storie della vita di Giona in cui il profeta è rappresentato in due episodi salienti: l'atto in cui viene gettato in mare da un'imbarcazione e ingoiato da un mostro marino, e il momento in cui viene restituito vivo dal cetaceo e, seduto sotto un albero di ricino, gode dello scampato pericolo e della Misericordia divina. Di notevole riguardo l'iscrizione che corre lungo la scala che ci informa sui nomi delle maestranze che lo realizzarono: i maestri Roberto e Nicodemo nel 1150.

Ai due maestri è attribuito anche il ciborio costituito da quattro colonne che sostengono archi trilobati caratterizzati da intrecci di vimini tra i quali sono inseriti personaggi umani e animali piuttosto improbabili. La parte sommitale consta di due tamburi ottagonali sovrapposti e valorizzati da archetti.

In Santa Maria in Valle Porclaneta è presente una rarissima iconostasi, elemento architettonico che aveva la funzione di dividere la navata centrale, riservata ai fedeli, dall'abside in cui officiavano i presbiteri. Era in origine tipica delle chiese orientali e vi si esponevano le sacre icone. Nel nostro caso l'opera è conclusa da una preziosissima trabeazione lignea ascrivibile secondo alcuni studiosi al XIII secolo. La decorazione è basata su due livelli e presenta grandi medaglioni nella sezione inferiore e archetti ciechi in quella superiore, in quest'ultima partitura si inserisce un fastigio centrale.

La chiesa restituisce molte iscrizioni che illuminano sulle maestranze che qui prestarono la loro opera. Singolare è la tomba del maestro Nicolaus, all'inizio della navata destra, cui si deve gran parte dell'aspetto attuale della chiesa. Il maestro è ricordato in un'epigrafe sull'arco di ingresso in cui si chiede a chiunque ammiri il monumento di pregare per lui perché regni per sempre nella pace divina.

L'abside si presenta circolare all'interno e poligonale all'esterno ed è decorata da tre ordini di colonnine sostenute, nella fascia centrale, da leoni stilofori curiosamente in piedi. Santa Maria in Valle Porclaneta è una rarità assoluta e rappresenta un'immersione rapidissima nell'atmosfera del medioevo. Non distante, sorge una roverella millenaria dal diametro di sei metri.

Marianna D'Ovidio