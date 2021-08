Il Museo Civico di Lucoli dall’Unità d’Italia all’Europa Unita

Sabato 21 Agosto 2021, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 16:54

LUCOLI “La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi” il pensiero di Cicerone (Arpino106-Formia 43) avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano, fu una delle figure più rilevanti di tutta l'antichità romana, la cui citazione è presente nella brochure del museo, appare perfetta, elevando e qualificando ancor più l’importanza che un museo civico assume all’interno di un nucleo abitato, che trova importante e fondamentale la sua presenza. Il museo, un luogo sacro alle “Muse” nel suo mitologico significato, “protettrici delle arti e delle scienze”.

«Il museo civico di Lucoli, sito nella frazione di Casamaina di Lucoli, nasce dal desiderio – si legge in una nota- di Mario Ranieri (Fondatore del museo civico e curatore della mostra) di consegnare alle nuove generazioni uno scorcio delle bellezze e della vita dei tempi passati. Nel corso degli anni, condividendo con numerosi amici il sogno di allestire un museo, molti sono divenuti donatori di diversi oggetti, manufatti, foto dell’epoca tanto da arricchire la collezione e dare vita al sogno tanto sperato. Nasce così l’associazione “Arca Onlus” per la raccolta, conservazione ed esposizione di elementi della vita e dell’arte contadina e non, abbracciando il periodo storico dall’Unità d’Italia all’Europa Unita».

Nella prima esposizione, sarà possibile visionare ambienti di vita contadina e vita borghese della seconda metà dell’Ottocento. Un antico telaio per la tessitura, attrezzature agricole, una libreria ottocentesca con volumi dell’epoca, un pianoforte, un grammofono. Nella sala superiore sarà possibile ammirare una ricca galleria fotografica raffigurante momenti della vita di Roma Capitale del Bartolomeo Pinelli, mentre nella sala inferiore del museo, in mostra la ricostruzione dell’antico paese di Casamaina, impreziosita da immagini d’epoca e oggetti antichi e originali provenienti dalle diverse frazioni di Lucoli.

L’inaugurazione del museo civico è prevista per lunedì 23 agosto alle ore 17:30, nella frazione di Casamaina di Lucoli, piazza Papa Giovanni XXIII, 3. Per far visita al museo, è necessario prenotare telefonicamente al numero 3480360811.

Sabrina Giangrande