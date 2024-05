Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

È uscito Outsider, il primo disco di Bruno Graziosi 4tet. Distribuito dalla Wow Records, la track list di otto brani spazia tra sonorità jazz contemporanee e funk/soul, fondendosi in maniera originale. Oltre al leader Graziosi al contrabbasso, compositore dei brani, nell’interplay figurano quotati musicisti come Andrea Conti alla chitarra, Fabiano Di Dio al pianoforte/rhodes e Andrea Ciaccio alla batteria. Trentacinquenne di Pescara, musicista cosmopolita, dopo essersi diplomato al conservatorio Luisa d’Annunzio e laureato presso al Pergolesi di Fermo Bruno Graziosi partecipa in Italia a prestigiosi masterclass e workshop. Si esibisce in quotati jazz club d'Europa e rappresentando la Berklee Clinics nel concerto di apertura di Umbria Jazz Winter a Orvieto 2023. Intrigante il titolo, Outsider, che ha origine da una riflessione, «quando un musicista milita in vari ambienti musicali non viene mai considerato parte della scena, ma questo più che uno svantaggio può rivelarsi come un punto di forza per potere esprimere le idee e la propria storia in piena libertà. Mi sono ispirato – aggiunge il compositore - a musicisti del jazz nordeuropeo e americani come Christian Mcbride e Marcus Miller, comprese le influenze provenienti dalla musica classica che sono parte del bagaglio personale. Ad esempio, la traccia, Straßenbahn 2, Tram 2, è un ricordo dei miei trascorsi viennesi, la fermata sotto casa». Originale che un jazzista provenga da un background di musica classica: «In effetti, non tutti i musicisti che hanno studiato classica poi fanno anche jazz e viceversa».

Frequenti sono state le sue esibizioni in ambito classico. Nel 2018 Graziosi è protagonista all’International sommerakademie Mozarteum di Salisburgo, suona nella sala concerti del Maximilianeum a Monaco di Baviera e poi a Vienna con The new Symphony, l’Aso Symphonie Orchester e Wien Junge Philarmonie. «L’esibizione nella Grosse aula di Salisburgo, nell'università fondata nel 1622, dove si era spesso esibito Mozart, i concerti in Danimarca nel festival Skive oper festival presso lo Skive kulturcenter theater e la tournèe in Cina del 2019 con la Wiener festival orchestra, con i concerti alla Shanghai concert hall e nel teatro della città proibita di Pechino, sono tra i ricordi più significativi», sottolinea Graziosi. Anche l’aver accompagnato direttori e solisti come il trombettista Sergei Nakariakov, il violinista Yury Revich, la soprano Kristin Lewis e l’essere stato presente da turnista in vari dischi di famosi musicisti, collocano Bruno Graziosi tra gli artisti capaci di portare l’Abruzzo alla ribalta internazionale.