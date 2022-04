Sabato 23 Aprile 2022, 10:53

L'AQUILA - Giovane allevatore ferito ad Ofena, sequestrate altre armi simili a quella utilizzata per colpire il ragazzo alla testa mentre tra le ipotesi che si stanno valutando c'è anche quella di un possibile gesto volontario. Vanno avanti a ritmo serrato le indagini avviate dopo il ferimento di Emiliano Palmeri, l'allevatore di 28 anni originario di Ofena e residente a Castel del Monte rinvenuto in uno stato confusionale nella sera tra martedì e mercoledì dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola di quelle utilizzate per stordire gli animali prima di procedere all'abbattimento, a quanto pare al culmine di un litigio, anche se questa ipotesi va confermata. Il ragazzo, figlio di Marcello Palmeri, in passato vice sindaco di Ofena, anche lui allevatore, dopo essere stato sottoposto due giorni fa ad un intervento chirurgico per la rimozione di alcuni frammenti ossei provocati dalla particolare arma, è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia, con un quadro clinico indirizzato verso la guarigione tanto che secondo gli stessi medici potrebbe anche ricevere la visita dei famigliari che ancora sconvolti, non riescono a dare un senso ad un gesto che non trova precedenti.

GLI ELEMENTI

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo dell'Aquila (che indagano insieme a quelli della stazione di Capestrano e della Compagnia di Sulmona) hanno sequestrato altre analoghe pistole sulle quali andranno compiuti gli accertamenti del caso. Tra queste anche quelle di proprietà dello stesso allevatore ferito. Eliminata la pista della criminalità organizzata, restano in piedi tutte le altre ipotesi, compresa quella dell'atto autolesionistico. Dopo il suo ritrovamento all'interno di un uliveto di proprietà, nelle vicinanze della sua stalla (lo hanno rinvenuto la fidanzata e un suo amico, entrambi attivati dopo aver perso i contatti) il ragazzo, nelle fasi di soccorso, avrebbe indicato ai carabinieri, che con una telecamera lo avrebbero registrato, il presunto autore del gesto: un noto ristoratore della zona che però nel giro di breve tempo è risultato estraneo ai fatti trovandosi al momento della presunta aggressione al lavoro. I militari dell'Arma sperano di poterlo nuovamente ascoltare.



IL FASCICOLO

Al momento la Procura dell'Aquila (competente per territorio), nella persona del sostituto Fabio Picuti, indaga contro ignoti per tentato omicidio. Al vaglio i tabulati telefonici e le celle telefoniche, così come le telecamere abilitate nella registrazione delle targhe delle auto in ingresso e uscita dal paese. Proseguono anche le indagini conoscitiva sulla personalità del giovane allevatore attraverso l'audizione di persone informate dei fatti.



