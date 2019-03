Il saluto di Montesilvano all'avvocato Minnucci, trovato morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano (Pescara) i funerali di Angelo Minnucci, avvocato e giornalista deceduto il 23 scorso nella sua casa di via Chiarini. Colpito da infarto, probabilmente intorno alle 16 di sabato, Angelo che in quel momento si trovava nella camera da letto, è stato rinvenuto cadavere dal fratello Paolo, passato a salutarlo. Quest'ultimo, noto conduttore televisivo, lo aveva ripetutamente chiamato dalla strada e poi al citofono; non ricevendo risposta era salito in casa accompagnato dal loro nipote Carlo. E in camera la tragica scoperta. Il personale del 118 aveva tentato inutilmente di rianimarlo, ma Angelo non respirava più. La notizia si è divulgata in pochi minuti, gettando nello sconforto i numerosi amici dei fratelli Minnuci e, fino al tardo pomeriggio di ieri, tantissimi gli hanno tributato l'ultimo saluto nella Casa del commiato Sorrentini di Silvi, dove era esposta la salma. "Lo ricordiamo - ha detto fra le lacrime Paolo Minnucci - come un professionista serio, ma anche animatore di eventi nella Pescara bene degli anni '80. In precedenza aveva diffuso lo sport del baseball, poco conosciuto in Abruzzo, insieme al nostro fratello maggiore Luigi". Affrante la sorella Rita e la cugina Franca Minnucci.