Il fotolibro sull'Abruzzo dell'artista visuale Nicola Smerilli

L'AQUILA La musa ispiratrice è una regione, l'Abruzzo, con i suoi incantevoli luoghi unici, immortalati da un professionista, Nicola Giuseppe Smerilli, tra i fotografi contemporanei più apprezzati nel panorama nazionale e internazionale, attualmente è docente di fotografia dei beni culturali e editing della fotografia, presso l'Accademia di belle arti di Frosinone, ma sono numerose le accademie italiane nelle quali ha insegnato.



Nel suo viaggio itinerante, intimo e romantico, insieme alla sua inseparabile compagna, una Nikon, «è riuscito a carpire e condensare nei suoi scatti- come spiega il giornalista Pierpaolo Bellucci, curatore editoriale del volume nel testo introduttivo dell'opera- quasi a voler preservare frammenti in continuo mutamento e rimandare il nostro pensiero alle emozioni e alle atmosfere sognanti dell'Abruzzo. Il volume- scrive Bellucci- approda a un racconto di visioni estranee al consueto e in persistente divenire, perché scritte attraverso un inchiostro sensibile alla luce, quello della fotografia, l'intento dell'opera è quello di svegliare l'attenzione, spesso distratta dalla frenesia quotidiana, tanto da non permetterci più di cogliere l'essenza delle cose, la meraviglia nascosta; un invito, uno stimolo alla riflessione, per costruire un rinnovato dialogo con la realtà che ci circonda. Il lavoro rappresenta un intimo itinerario nella bellezza dell'Abruzzo a volte più remoto, ma non per questo meno fascinoso, attraverso l'uso della pellicola in bianco e nero. Un volume che, nell'era del digitale, riscopre l'aspetto romantico della fotografia analogica. L'opera propone un'interpretazione meno didascalica e più emotiva, rispetto alle tradizionali pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo».



Personalità della cultura regionale, italiana e europea ne hanno curato i testi, come Francesco Sabatini, studioso e profondo conoscitore del territorio regionale, Presidente onorario dell'Accademia della Crusca; Italo Zannier, accademico, storico e pioniere della fotografia italiana, membro della Sociètè europeènne d'histoire de la photographie; Carlo Ossola, filologo e critico letterario, professore di letteratura moderna presso il Collège de France di Parigi; Nicola Gardini, scrittore, critico letterario, docente di letteratura italiana all'Università di Oxford; monsignor Michele Fusco, Vescovo di Sulmona/Valva; Tiziana D'Acchille, direttrice dell'Accademia di belle arti di Roma; Dante Marianacci, scrittore e poeta, già responsabile della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, negli Istituti italiani di cultura.

Sabrina Giangrande



© RIPRODUZIONE RISERVATA