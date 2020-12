Il dibattito sui Moti del ‘71/ Palumbo: «Dualismo superato dall’emergenza»

L’AQUILA Non ero ancora nato nel ’71 ma dei Moti aquilani custodisco con affetto i racconti sempre appassionati del compianto Mimmo Bafile. Conservo il richiamo a quei giorni di scontri e tensioni che faceva solo in occasioni particolari quando, di fronte ai momenti di difficoltà attraversati dalla città dell’Aquila nel periodo post sisma, ricordava come lo spessore della classe dirigente si misuri sempre dalla capacità di gestire situazioni complesse e di come quel concetto di “Aquilanità” spesso abusato significasse in realtà, soprattutto nei momenti di buio, unione di intenti e lotta comune in barba a ogni ragione politica.

A mezzo secolo di distanza dai moti aquilani occorre però prendere atto di come sia cambiato il mondo nel suo assetto geopolitico ed economico, di come sia mutata radicalmente la società e con essa le aspettative sul futuro. È quindi naturale che cambi oggi anche la rilettura di quel momento storico, anche in virtù della discussione in atto sul ruolo delle Regioni che sottoposte allo stress test della gestione dell’emergenza sanitaria hanno dimostrato palesi limiti, tanto che diventa sempre più ampio il fronte di chi pensa sia giunto il momento di rivedere diversi aspetti del titolo V della Costituzione. Persino l’importanza della collocazione degli uffici amministrativi regionali, in una città piuttosto che in un’altra, sembra perdere di significato con il ricorso forzato di questi mesi allo smart working, pratica a cui presumibilmente si continuerà a fare ricorso anche una volta superata la pandemia.

In un mondo, piaccia o no, interconnesso e globale, il dualismo L’Aquila-Pescara, se ha avuto il suo senso nei tempi passati, farebbe dunque sorridere oggi se non fosse ancora, purtroppo, lo strumento più efficace attraverso cui la politica locale, incapace di costruire una visione d’insieme e strategica per l’intero territorio regionale, mantiene ed alimenta il legame con il proprio bacino elettorale. Valutare adesso se l’inefficienza della Regione Abruzzo sia attribuibile principalmente a quei politici che, nel ‘71, per non decidere, diedero vita a doppie sedi diffuse, o a tutti gli altri che in mezzo secolo si sono sentiti autorizzati ad aprire sedi regionali in ogni campanile o bacino di voti, aggiunge davvero poco al problema.

Quello su cui invece è più utile riflettere è come la classe politica regionale di oggi si trovi a un appuntamento con la storia molto più importante di quello che i dirigenti di allora si trovarono a gestire 50 anni fa. Il compito a cui essa è chiamata non è più un compromesso da raggiungere ma la definizione di un progetto, di un’idea, di una visione attraverso cui non L’Aquila, Pescara, Teramo o Chieti, ma l’intero Abruzzo, dalle aree interne a quelle costiere, possa superare questa emergenza sanitaria e sociale e ripartire dalla costruzione di un nuovo modello sociale.

Infrastrutture, transizione ecologica, trasformazione digitale, welfare socio-sanitario, tanti sarebbero gli argomenti su cui aprire riflessioni, e non certo per l’idea di gestire ingenti investimenti ma auspicabilmente per il desiderio di essere protagonisti di una necessaria trasformazione verso una società ed un’economia finalmente sostenibili. Una sfida indubbiamente globale, in cui l’Europa, l’Italia, l’Abruzzo, ogni singolo cittadino dovrebbe sentirsi impegnato a fare la propria parte.

Non servirebbe aggiungere altro per chiarire una volta per tutte che, anche per i ruoli differenti assunti nel tempo dalle due città, L’Aquila non è più in competizione con Pescara ma è chiamata, mai come ora, a confrontarsi con il mondo. Farlo promuovendo un patto di alleanza con le altre città abruzzesi significherebbe rimettere al centro anche quel ruolo di capoluogo che non va rivendicato all’occorrenza ma esercitato quotidianamente.



Stefano Palumbo*

* Capogruppo del Pd in Consiglio comunale

