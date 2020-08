Il cuore grande della Vestina Gas: donato un ecografo all'ospedale San Massimo di Penne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unportatile per l'ospedalenne. Il dispositivo è stato donato dalladopo l'emergenzaQuesta mattina c'è stata la consegna ufficiale alla presenza del, responsabile area medica dell’ospedale, dei rappresentanti della direzione generale dellaa, dell’amministratore delegato di Vestina Gas&Luce,del sindaco di Loreto Aprutino – comune socio di Vestina Gas & Luce –del Presidente della società,e del consigliere di amministrazione,L'ecografo sarà prezioso per il nosocomio dell'area vestina per permettere di eseguire l'esame direttamente nel proprio letto per i pazienti ricoverati nel reparto di, evitando dunque lo spostamento negli ambulatori, soprattutto per chi è in condizioni particolarmente gravi, limitando anche i possibili contagi dovuti al trasporto del paziente.Il responsabile dell'area medica del San Massimo, dottor Orlando, ha commentato con entusiasmo il gesto solidale di Vestina Gas&Luce: «Questo strumento ci permetterà disui pazienti senza doverli trasferire negli ambulatori - ha detto - . Sono orgoglioso di vivere in un Paese come l'Italia che ha un sistema sanitario che non fa differenza. La sanità pubblica deve essere dotata di tutte le strumentazioni che possono farci operare al meglio, anche grazie alle donazioni dei privati, come quella di oggi».