Il Cavalletto Racing Team, nelle competizioni nazionali di kart

Una piccola realtà provinciale, ma anche una eccellenza emergente: quella del karting. Grazie anche al Kartodromo ex Cavallino, oggi Kartodromo Gran Sasso, ubicato sulla SR 5 Bis nel territorio del Comune di Ocre, è nato nel 2014 il Cavalletto Racing Team, grazie alla passione di pochi giovani appassionati del luogo. Dopo la gavetta e qualche riassetto societario, grazie all’intuito del cuore pulsante di questa rampante squadra corse, Alexander Barbarossa, ha cominciato ad ‘incassare’ successi. Il giovane ha innanzitutto scommesso sulla collaborazione con una neonata ditta di telai da competizione, la DFm Racing di Franco Stinchelli di Civita Castellana (Viterbo), che si è subito rivelata una scelta azzeccata. Successivamente è riuscito a convincere un esperto preparatore di motori da competizione, Marco Visioni, (non più attivo) di tornare a dedicarsi ad un progetto comune. Scelte dunque che hanno cambiato il volto del piccolo ma coriaceo team aquilano. Infatti i risultati non si sono fatti attendere. Si è passati dalle competizioni provinciali a quelle regionali sino ad approdare nel campionato nazionale delle diverse categorie, accumulando diversi podi nelle stagioni precedenti.

Negli ultimi mesi di quest’anno è arrivato un nuovo pilota al team che ha da subito ottenuto ottimi risultati e che fa ben sperare per la prossima stagione. Parliamo di David Antonelli che alla sua prima esperienza con il Cavalletto Racing Team, che ha messo a disposizione un telaio DFm e l’assistenza motoristica di Visioni, ha subito dimostrato di che pasta è fatto. Con il quarto posto ha per un soffio mancato il podio a Corridonia nel Trofeo Nazionale ACI/CSAI, categoria kzn rookie. Nell’ultima gara poi di quest’anno, il memorial Giustino Costantini disputatosi nel Kartodromo di Val Vibrata (Teramo), si è imposto con pole position e primo posto nella finale. Una bella accoppiata David Antonelli - Cavalletto Racing Team e la presenza anche di un talento in 'erba', Barbarossa appunto che fanno ben sperare in altri e più importanti traguardi.