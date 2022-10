L'AQUILA Ieri, mercoledì 19 ottobre, ha preso il via la seconda edizione di “MadeinBassitaliAQ MIBAQ22” il Campus di Contrabbasso organizzato dal Conservatorio Casella dell’Aquila, che si concluderà sabato 22. Il Campus si svilupperà in quattro giornate in cui si alterneranno seminari, conferenze, laboratori e concerti con la partecipazione di docenti e liutai provenienti da Italia, Germania e Inghilterra.

Nel corso delle giornate sono stati presentati i diversi mondi espressivi del Contrabbasso, dalla musica antica a quella contemporanea, raccontando l’evoluzione costruttiva, tecnica e musicale di questo strumento passando per le due figure iconiche di Dragonetti e Bottesini, i due grandi Contrabbassisti che hanno trasformato questo strumento da strumento d’orchestra a strumento solista.

Gli eventi verranno ospitati oltre che nell’auditorium e nell’aula magna del Conservatorio, anche nella prestigiosa sede della Società dei concerti B. Barattelli e nel Liceo Musicale del Convitto Nazionale Cotugno.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 19 ottobre

- ore 11, Convitto nazionale D. Cotugno – sede Liceo Musicale

Lezione concerto: G.Ch. Wagenseil e l’uso del Gran Violone nei Divertimenti della Scuola viennese del 700

Relatore ed esecutore: Matteo Cicchitti e Musica Elegaentia

- ore 15,Palazzo di Paola, sede Società dei Concerti Barattelli,

Conferenza: Sator arepo tenet opera rotas; gli intrecci esoterici del famoso quadrato svelano formule matematiche per la costruzione di strumenti ad arco

Relatore: Dado Iannelli

- ore 17, Palazzo di Paola, sede Società dei Concerti Barattelli, lezione concerto: Tutti figli di...Dragonetti, la storia del grande contrabbassista veneziano che rivoluzionò la prassi esecutiva del 16 piedi tra 700 e 800



Relatore ed esecutore: Nicola Dal Maso contrabbasso

Giovedì 20 ottobre

- ore 10, Palazzo di Paola, sede Società dei Concerti Barattelli “Masterclass: ...and the winner is...”

Masterclass sui passi d’orchestra con accompagnamento del pianoforte

Docente: Nicola Dal Maso

al pianoforte gli allievi del corso di lettura della partitura del M° Fabrizio Carradori del Conservatorio dell’Aquila

- ore 15, Palazzo di Paola, sede Società dei Concerti Barattelli

The game of auditions, Simulazione di audizioni

Coordinatore: Carlo Pelliccione

- ore 17, Palazzo di Paola, sede Società dei Concerti Barattelli

“Masterclass: ...and the winner is...”

Seconda parte della Masterclass sui passi d’orchestra

con accompagnamento del pianoforte

docente: Gabriele Basilico

Venerdì 21 ottobre

- ore 10, Aula magna Conservatorio Casella

Lectio magistralis: prospettiva millennials

relatori: Valentina Scheldhofen Ciardelli

Gabriele Basilico

- ore 15, Aula magna Conservatorio Casella

conferenza: “Harmonics tuning system e baricentro armonico”

relatore: Francesco Bertipaglia

ore 17, Auditorium conservatorio

doubleRECITALbass

Valentina Scheldhofen Ciardelli

Gabriele Basilico

Sabatio 22 ottobre

- ore 10, Aula magna Conservatorio

Lectio magistralis: “Masterclass: ...and the winner is...”

terza parte

Relatori: Carmelo La Manna

Miriana Riviello

- ore 15, Aula magna Conservatorio

“Trattamento vibrazionale sbloccante”

Felix Habel, Liutaio

- ore 17, Auditorium Conservatorio

“Ducent’anni (+1) di Bottesini”

Doppio recital sulle musiche di Bottesini

Carmelo La Manna e Miriana Riviello.