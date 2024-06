Il 2 giugno all’ambasciata italiana in Kenia con le prelibatezze di chef Mastromattei

A Nairobi è ormai di casa. Lo chef pescarese Luca Mastromattei è tornato in Kenya ospite dell’ambasciata dell’italiana dove sarà impegnato fino metà giugno in attività di promozione della cucina e delle tradizioni gastronomiche del Belpaese. Lo scorso anno a novembre, in uno dei rinomati locali della capitale keniana, il Vanguard Lounge, aveva incantato, invitati e curiosi agli eventi per la settimana della cucina italiana nel mondo, con le sue lezioni di cucina dedicate alle preparazioni tipiche della Penisola. Così in questi giorni, Mastromatteri è alle prese nel paese africano con attività di promozione per trasmettere il rispetto per il cibo e promuovere la sostenibilità ambientale, incontri e pranzi di gala. Come quello dello scorso 2 giugno, voluto dall’ambasciatore d’Italia in Kenya, Roberto Natali, per celebrare la festa della Repubblica italiana. Durante la serata, voluta anche per celebrare i 60 anni delle relazioni diplomatiche fra Kenya e Italia, insieme all’omaggio in note a Giacomo Puccini, nel centenario della morte del compositore, non è mancata la promozione delle eccellenze enogastronomiche della Penisola portate in tavola proprio dalla brigata coordinata da Luca Mastromattei. Unico abruzzese, dopo il tristellato Niko Romito, Mastromattei è tra i cuochi più dinamici dell’associazione italiana Ambasciatori del gusto nata nel 2016.

