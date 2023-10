Va a trovare la sorella e scompare: appello dei familiari per trovare Ida Cauduro, 48 anni

È scomparsa a Pineto, in provincia di Teramo, ieri pomeriggio una donna di nome Ida Cauduro, 48 anni, residente in provincia di Torino. Il marito, contattato telefonicamente, ha riferito che la moglie era giunta in Abruzzo tre giorni fa per visitare la sorella, ma da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di lei. La sua borsa, contenente documenti, denaro e il cellulare, è stata ritrovata dalla polizia ferroviaria presso la stazione di Pescara.

La famiglia lancia un appello: «Buongiorno, se per caso qualcuno avesse visto la signora nella foto, si prega di contattare urgentemente il numero di telefono fornito. Si è allontanata ieri pomeriggio da Pineto e da allora non abbiamo notizie di lei. Potrebbe trovarsi in uno stato confusionale. Vi preghiamo inoltre di condividere questo appello anche nei gruppi di Pescara e dintorni.

Recapito: 339 7949618»