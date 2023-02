I Pm di Palermo al carcere dell'Aquila per interrogare Messina Denaro

L’AQUILA Gran movimento, ieri, nel supercarcere dell’Aquila. Il Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, e il suo Aggiunto Paolo Guida, sono arrivati insieme con la scorta, a bordo di cinque auto di grossa cilindrata a serene spiegate, intorno alle 14,30 nel carcere “Costarelle” di Preturo per sottoporre a interrogatorio il boss della mafia Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo dai carabinieri del Ros dopo trent’anni di latitanza.

Il boss Messina Denaro si trova all’Aquila, dal 17 gennaio, detenuto al regime del 41bis ma sta ricevendo le cure per il cancro di cui è affetto direttamente in cella, in una stanza infermieristica appositamente allestita. I procuratori siciliani, a bocche cucite, hanno poi lasciato il carcere di Preturo alle 17,09.

Non è trapelato, nella cortina di silenzio che avvolge la permanenza bel boss dietro le sbarre del carcere abruzzese, se il boss abbia fatto o meno dichiarazioni ai magistrati ma, ragionando sul tempo di permanenza dei procuratori antimafia all’interno delle “Costarelle”, tutto lascia pensare che anche Matteo Messina Denaro abbia tenuto la bocca chiusa determinando, con ogni probabilità, un viaggio a vuoto dei due Pubblici ministeri.