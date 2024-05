Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:00

I giorni scorrono e quello che familiari e avvocati colgono non è un attivismo tranquillizzante. Matura da questo stato d’animo la lettera inviata dal Comitato vittime di Rigopiano al procuratore generale della Corte d’appello e al procuratore generale della Cassazione per chiedere, formalmente, il ricorso contro la sentenza d’appello per la strage del 18 aprile 2017: «Non siamo in grado di entrare nei tecnicismi - scrivono - ma siamo convinti e fiduciosi che un terzo grado di giudizio, a disposizione del nostro ordinamento giuridico, possa chiarire ancor meglio quanto accaduto a Rigopiano». Mossa felpata, per il momento, che presto potrebbe essere ribadita con una manifestazione pubblica davanti agli uffici giudiziari dell’Aquila. Manca meno di un mese alla scadenza del 24 giugno e l’analisi critica di una sentenza di seicento pagine richiede tempo e dedizione. Il timore, coltivato da molte delle parti civili, è che la pubblica accusa possa ritenersi soddisfatta del parziale successo ottenuto nel processo di secondo grado, soprattutto con l’inclusione dell’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo nel lotto dei responsabili fin qui accertati, lasciando il terzo round di fronte ai giudici di legittimità ai soli condannati.

I MOTIVI

Eppure, è la convinzione maturata da molti degli avvocati dopo la lettura delle motivazioni della sentenza di secondo grado, spazi per sollevare questioni di diritto di fronte alla Suprema corte si aprono. Con riferimento all’ipotesi del disastro colposo, ma soprattutto al mancato riconoscimento del nesso causale tra il falso, costato la condanna all’ex prefetto e all’ex capo di gabinetto Leonardo Bianco, la morte delle 29 vittime e le lesioni patite dagli 11 superstiti. Terzo fronte di possibile attacco della sentenza bis è la violazione di legge relativa alla mancata predisposizione della carta di pericolo valanghe da parte degli uffici regionali.

Ce n’è abbastanza per esprimere al massimo rappresentante del pubblico ministero la «legittima aspettativa affinché l’impugnazione della sentenza d’appello venga proposta». È noto che i familiari delle vittime non siano soddisfatti di un esito processuale che, al momento, vede condannati soltanto otto degli originari trenta imputati, con la parallela restrizione del campo delle responsabilità a tre dei livelli istituzionali coinvolti, Comune di Farindola, Provincia e, ora, Prefettura. Nel mirino, a loro parere, va messa una sentenza d’appello che, nelle seicento pagine di motivazioni depositate il 10 maggio scorso, riduce lo spettro delle responsabilità penali della tragedia a un solo principio: quella situazione meteo così estrema concretizzava il rischio di un pericolo, a prescindere da ogni altra valutazione sul dato storico, sulla relazione tra sisma e valanga e persino sull’esistenza di documenti di valutazione e prevenzione del rischio.

L’APPELLO

Al contrario, le parti civili esprimono al procuratore generale l’auspicio «che nel prossimo futuro ogni cittadino sia convinto che sia stata scandagliata ogni angolatura della vicenda che ci ha sconvolto la vita, dal primo ufficio di polizia giudiziaria fino alla Suprema corte». È alta la posta in palio: a prescindere dagli aspetti civilistici, sui quali i familiari hanno comunque margine di azione, sia pure con alti rischi economici in caso di soccombenza, il solo ricorso degli imputati condannati farebbe calare definitivamente il sipario su tutte le posizioni escluse dai giudici di merito.

Paolo Mastri

