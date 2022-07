I giovani del Rotaract L'Aquila premiati nella città di Jesi

I giovani del Rotaract L'Aquila e l'ex presidente Camilla De Nicola premiati oggi a Jesi per aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. «Menzione a parte merita Camilla De Nicola che martedì scorso ha passato il collare di presidente ad Alexandra Fonzi. Ebbene, la nostra concittadina è stata premiata- si legge in una nota- quale presidente dell'anno per "aver dimostrato di essere una guida all'interno del proprio club e in tutto il distretto senza aver mollato mai". Un riconoscimento prestigioso che dimostra come l'impegno, la dedizione, le azioni a favore del nostro territorio e il servizio verso gli altri espresso dalla De Nicola e gli altri componenti del club siano stati efficaci e concreti».

E ancora, «un abbraccio e un grazie pieno di riconoscenza alla bravissima Camilla- ha affermato Patrizia Masciovecchio neo eletta presidente del Rotary Club L'Aquila che ha poi sottolineato come sia - «un orgoglio vero annoverare tra le fila rotariane giovani di tale spessore e impegno».

Direttamente dal loro profilo Istagram, scrivono i nuovi membri facenti parte del direttivo Rotaract L'Aquila per l'anno sociale 2022/2023: Alexandra Fonzi neo presidente alla domanda “cosa speri di imparare nel corso di questo anno sociale”, risponde: «come coordinare tutto nel modo migliore! Avere una Giratempo invece è troppo ambiziosa come aspettativa»?

E ancora, la vice presidente Ilaria Mariani alla domanda “se potessi scegliere solo un Service da portare avanti tutto quest'anno, quale sarebbe”, risponde: «musee, che vuole selezionare a livello nazionale dei musei da rendere fruibili per persone non vedenti e ipovedenti».

Il segretario (presidente uscente) Camilla De Nicola alla domanda “quanto è cambiata la tua vita da quando sei entrata nel Rac” ha così risposto: «ho imparato a mettermi in gioco ed essere collaborativa», e ancora Ludovica Carducci, prefetto, questa la domanda a lei formulata: "quale evento estivo aspetti con più ansia" risponde così: «arrostaract! E' un evento informale che permette alla nostra anima abruzzese di emergere al 100% valorizzando il nostro territorio».

Augusto Carducci, prefetto, alla domanda "una città del Distretto che vuoi assolutamente visitare quest'anno", risposta: «non faccio lo schizzinoso, me ne va bene una qualsiasi». Carlo-Ferdinando de Nardis, tesoriere, alla domanda: "tre aggettivi per descrivere il tuo percorso nel Rotaract", risponde: «arricchente, nobile, disinteressato».

Elisa Durantini consigliere, la domanda: "con quale Club (italiano o meno) vorresti ci fosse un gemellaggio", risponde: «mi piacerebbe instaurare un gemellaggio con il Rotaract Club di Napoli»; Federico Galdi consigliere alla domanda: "che speranze e aspettative hai per le nuove generazioni di Rotaractiani", risponde così: «mi aspetto di vedere forza e vitalità rinnovate, nuovi approcci. Già ne vedo le premesse nel nostro Club e nel Distretto» e l'ultima domanda indirizzata a Vera Lazzaro social media manager è questa: "te la canti e te la suoni, visto che prepari i post e le domande eh", Vera risponde: «ma come ti viene in mente, ma che mi dici mai...».

Se le risposte sono queste, lo spirito è quello giusto, un grande in bocca al lupo a queste giovani promesse per questa nuova importante e avvincente sfida.

Sabrina Giangrande