Scherza col cuoco/ “I giardini di marzo si vestono di nuovi colori”

L'AQUILA Tra quelli del calendario, marzo è il mese che segna il passaggio dall’oscurità del freddo inverno, ormai alle spalle, alla rinascita della luce e della natura (e della speranza, sentimento a cui tutti, oggi si appellano con fiducia). Questa porta d’ingresso nel nuovo anno agricolo si chiama “primavera”: di fatto la prima stagione dell'anno, che deriva il suo nome dal latino "primus", cioè primo e dal sanscrito "ver", che significa luce, splendore. Nel nostro emisfero boreale (in quello australe avviene esattamente il contrario) l’inizio della primavera cade tra il 19 ed il 21 marzo, quando si verifica l’equinozio; ossia l’eguale durata delle ore di luce e di buio, come nel corrispondente equinozio d’autunno.

In tutte le epoche e in tutte le culture, l’inizio della primavera è annunciato da rituali e celebrazioni di carattere superstizioso e religioso che legano questo periodo dell’anno al piacere di vivere, sottolineando questa circostanza con manifestazioni che si caratterizzano per la leggerezza dei cuori e per l’abbondanza del cibo; in contrapposizione con la scarsezza invernale.

Artisti come Botticelli e Monet trassero grande ispirazione dalla primavera realizzando i loro immensi capolavori; non diversamente, Vivaldi dedicò una melodia a questa stagione e in tempi recenti Lucio Battisti descrive la rinascita dell’amore e della natura nei suoi “giardini di marzo” quando a primavera “si vestono di nuovi colori e le giovani donne vivono nuovi amori”.

Ad annunciarne l’imminente arrivo, in Abruzzo si anticipa la primavera con la festa di San Giuseppe, il 19 marzo: una tradizione molto sentita che ricorda il non facile fardello assuntosi dal falegname di origine ebraica quando accettò di essere il padre putativo di Gesù. Per questa ragione e nel ricordo del santo così pio e generoso, si accendono falò nei paesi per dire addio all’inverno e per accogliere la primavera si imbandiscono tavolate per dare cibo a chi non ne ha. Fino agli anni ’60, all’Aquila si apparecchiava la tavola della Panarda (di cui in questa rubrica si è già detto) per dare solennità alla festa, alla cui venerazione fu istituita, nel XVII secolo, la Confraternita dei Padri Minimi del Suffragio presso l’oratorio di San Giuseppe de’ Minimi. Compito dei confratelli era quello di seppellire i morti nella speranza della “rinascita”, dopo l’inverno della vita, alla nuova luce.

Nelle case e nei ristoranti aquilani si festeggiava san Giuseppe con cene sontuose, mentre sul corso principale si imbandivano tavolate munite di infinite portate che si protraevano fino a tarda serata e che culminavano, dulcis in fundo, con le famose zeppole.



ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

Per prima cosa metto a bollire 2 patate; quando saranno cotte (basterà fare la prova forchetta: se entra ed esce senza sforzo è il segnale che sono pronte) le privo della buccia e le schiaccio.

In un altro pentolino faccio scaldare 250 g di latte con 200 g di zucchero e 16 g di lievito di birra sbriciolato; quando il latte è tiepido lo verso in una ciotola e aggiungo 250 g di farina manitoba, le patate, la buccia grattugiata di limone, ½ bicchiere di olio di semi, la vaniglia, 2 uova (una alla volta) e un pizzico di sale; sempre mescolando, aggiungo 350 g di farina 00 poco per volta.

Poggio l’impasto sul piano e seguito a impastare fino ad ottenere un composto elastico e omogeneo; lo metto in una ciotola infarinata e lo copro con pellicola e un panno; lascio lievitare fino a quando non avrà raddoppiato di volume.

Trascorsa la lievitazione, infarino il piano di lavoro e ammasso di nuovo con le mani per qualche minuto; ricavo dei filoncini che richiudo su loro stessi così da creare una zeppola che lascio riposare prima di friggere.

Nel frattempo scaldo l’olio di arachidi in una padella e preparo un piatto con lo zucchero; friggo le zeppole 2 o 3 per volta tenendo l’olio a una temperatura di 170° C; le passo, infine, nello zucchero prima di farle raffreddare.

Carlo Gizzi