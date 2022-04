Sabato 23 Aprile 2022, 10:51

ROMA- Cento anni fa, da Pescasseroli e dai suoi boschi, è partita una storia importante per l'Italia e per il mondo. Lo stesso, più a nord, è accaduto intorno a Cogne. Ieri, 22 aprile, per festeggiare la Giornata della Terra, l'Italia delle istituzioni, e quella che lavora per la natura, si sono riunite all'Auditorium di Roma per festeggiare i primi 100 anni dei parchi del Gran Paradiso e d'Abruzzo, Lazio e Molise. È stato un incontro formale, come testimonia la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma è stata anche una festa, alla quale hanno partecipato sindaci con la fascia tricolore, volti storici dell'ambientalismo come Fulco Pratesi e Luigi Boitani, presidenti e direttori di altre aree protette, guardiaparco, ricercatori, guide alpine valdostane vestite a festa. Ad aprire l'incontro è stato Gianpiero Sammuri, presidente di Federparchi, che ha snocciolato le cifre delle aree protette italiane. I 24 parchi nazionali, i 135 parchi regionali e le 400 riserve naturali coprono il 20% del paese, attirano (dati 2020) 27 milioni di visitatori ogni anno, danno lavoro a 105.000 persone. Italo Cerise, presidente del Parco del Gran Paradiso, ha celebrato il rapporto con l'Appennino («Siamo lontani ma simili»), ha ricordato i ricercatori e i guardiaparco del passato, ha invitato a «lasciare un ambiente migliore di come lo abbiamo trovato». Giovanni Cannata, presidente del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha preferito parlare di «cento anni di alti e bassi», e ha sottolineato il ruolo dei parchi per sostenere i territori più fragili. Ilaria Fontana, sottosegretario alla Transizione Ecologica, ha ricordato che, nel febbraio del 2021, la tutela dell'ambiente è formalmente entrata nella Costituzione. Un video ha portato i partecipanti dalle valli dello stambecco e dell'orso marsicano alle foreste popolate da grizzly e bisonti del Parco americano di Yellowstone, che quest'anno festeggia 150 anni di storia. Cam Sholly, il suo soprintendente, ha fatto gli auguri ai parchi italiani, e ha ricordato che tutte le aree protette del mondo hanno davanti le medesime sfide.

INTERVENTI

A riempire di contenuti la giornata sono stati gli interventi dell'economista Valeria Costantini e del botanico Stefano Mancuso. La prima, con la forza della ragione, ha sottolineato il valore economico delle aree protette, che forniscono al pianeta fertilità del suolo, resistenza al riscaldamento del clima e miglioramento del capitale umano. Mancuso, in un racconto emozionante, è partito dalla prima foto della Terra dallo spazio scattata cinquant'anni fa dagli astronauti dell'Apollo 8, e poi ha snocciolato cifre preoccupanti e poco note. Dallo stesso 1970, ha spiegato, il numero degli animali sulla Terra si è dimezzato, e oggi il 96% del totale è formato da esseri umani o da specie di allevamento. «Il nostro 22% di territorio protetto è un buon risultato, ma per salvare la Terra occorre arrivare al 50%» ha concluso. Tutti i presenti speravano in un intervento del presidente Mattarella e qualcuno degli oratori lo ha invitato esplicitamente a farlo. Il Capo dello Stato ha preferito ascoltare, ma la sua presenza è stata un messaggio fondamentale per gli uomini e le donne del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise e per i loro colleghi del Gran Paradiso. Oggi e domani, all'Auditorium di Roma, si terranno altri convegni (il programma è su www.100anniparchi.it), e si potrà visitare il Villaggio dei Parchi, con numerosi stand informativi. I festeggiamenti proseguono il 17 e il 18 giugno a Scanno, con un convegno sulla tutela dell'orso marsicano. Nei mesi successivi, e nei primi mesi del 2023, altri eventi si terranno a Cogne e a Ceresole Reale al Gran Paradiso, e in tutti gli altri parchi italiani.

