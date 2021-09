Hub vaccinali in Abruzzo, c’è il piano: riduzione e non chiusura

Giovedì 9 Settembre 2021, 08:29

Senza la terza dose probabilmente si starebbe già ragionando della tempistica di chiusura dei grandi centri vaccinali. Invece la necessità dell’ulteriore richiamo, a partire dei fragili, circostanza che ormai appare acclarata, ha costretto le Regioni a un cambio di programma. In ogni caso l’Abruzzo già da qualche tempo sta ragionando a un piano, che sarà presto oggetto di confronto con la struttura commissariale e con l’assessorato alla Sanità diretto da Nicoletta Verì, per ridurre il numero e la consistenza dei grandi Hub vaccinali. Un passaggio annunciato da tempo proprio per l’autunno e che ora potrebbe diventare realtà in tempi piuttosto stretti, sebbene diverso da quanto era stato preventivato. Lo conferma al Messaggero il responsabile della campagna vaccinale regionale, Maurizio Brucchi: «Stiamo attendendo le indicazioni del commissario Figliuolo, ma considerato il fatto che la terza dose è ormai scontata, abbiamo approntato un piano che prevede la riduzione dei centri vaccinali che, ovviamente, sarà oggetto di confronto non appena saranno note le linee guida».