In hotel per tredici anni senza pagare: arrestato per truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deve scontare quasi dieci anni di reclusione per truffa: l'uomo, un 56enne pescarese, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura di Pordenone. L'uomo, condannato per i reati di sostituzione di persona, falsa attestazione, truffa,insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapaci, appropriazione indebita e ricettazione, deve rispondere di fatti che risalgono al periodo compreso tra luglio 2000 e novembre 2013, in cui l'uomo si era recato in strutture alberghiere dove, dopo aver presentato documenti falsi, ed aver soggiornato per diverse notti, si era allontanato senza pagare.Inoltre nel giugno 2001, a Padova aveva raggirato un imprenditore, facendosi consegnare 1,3 kg di oro, per un valore di 30mila euro. Sempre a Padova, nel 2010, spacciandosi per un venditore di autovetture usate, era riuscito a vendere una Audi A3 del valore di 16 mila euro, facendosi consegnare a saldo 6.600 euro e in permuta una Golf, senza mai consegnare l'autovenduta, e intestandosi la vettura ricevuta. Per l'incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute, il 56enne è stato ristretto presso la propria abitazione inregime di detenzione domiciliare.