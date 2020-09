© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura della Repubblica dell'Aquila ha disposto degli accertamenti in relazione alla morte improvvisa avvenuta due giorni fa didi 52 anni, aquilano ma da anni residente a Pescara, impiegato presso l’Agenzia delle Entrate. A trovare il corpo senza vita dell’, guida turistica, sono stati altri escursionisti di passaggio nello stesso sentiero scelto dal 52enne per arrivare sul. Anche se nulla fa pensare ad una morte che non sia dovuta ad un improvviso malore oppure ad una caduta, considerando nel contempo che non ci sono testimoni, il magistrato ha chiesto accertamenti per non lasciare nulla di intentato, prima di concedere il nullaosta per lo svolgimento dei funerali.Sembra che il gruppetto diche hanno poi lanciato l’allarme di soccorso al 118, abbia notato lo zaino a terra dell’uomo e poi dopo essersi sporti il suo corpo un po’ più a valle in uno stato di incoscienza. Ieri mattina a quanto pare sul luogo in cui si è verificata la tragedia è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale dellaper verificare tra le altre cose una eventuale compatibilità di caduta che avrebbe portato nel giro di poco tempo alla morte dell’escursionista di origine aquilana. La salma di Lamberto Badia resta pertanto a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’obitorio dell’ospedale dell’Aquila dove questa mattina potrebbe avvenire una ispezione cadaverica utile anche questa a capire il motivo della morte.