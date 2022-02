Gurdiagrele, investito da un carro attrezzi muore all'alba un 53enne

Una persona è deceduta prima dell'alba in un incidente mortale verificatosi nella frazione di San Vincenzo. La vittima F. O., originario di Lanciano aveva 53 anni ed è morto sul colpo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chieti ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 nel territorio di Guardiagrele. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo all'alba era fuori dalla sua automobile quando, all'improvviso, è stato travolto da un carroattrezzi in transito nella zona di San Vincenzo.

+++++Notizia in aggiornamento++++++