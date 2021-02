L’impennata di positivi alla variante inglese del Covid-19 che a gennaio scorso aveva fatto balzare alle cronache Guardiagrele, oggi sembra un incubo ormai sfumato. Nel paese di 8mila anime in provincia di Chieti si è passati dai 113 casi di inizio anno ai 41 di oggi. «Non è stato semplice, soprattutto per il ritorno negativo che abbiamo avuto in questo periodo - dice Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardiagrele - Il Coronavirus è stato per noi una battaglia solo in parte inglese, con 36 casi accertati sugli oltre cento in totale. Oggi sono soddisfatto perché a livello amministrativo la città, insieme con la Prefettura, la Protezione Civile e la Asl, si è attivata a fare lo screening di massa in maniera davvero molto corposa, facendo da apripista per gli altri comuni che mi stanno chiedendo consigli sulle modalità di intervento. È stata la nostra arma più efficace contro il virus. Abbiamo avuto l’adesione di 24 tra medici, infermieri e personale sanitario a titolo gratuito per fare lo screening in città, riuscendo così a coprire tutte le postazioni. Grande la soddisfazione per una partecipazione decisamente attiva - conclude Di Prinzio - che mi ha permesso ad oggi di coprire il 50% della popolazione, un dato enorme considerata l’esclusione di bambini, anziani e contagiati».

